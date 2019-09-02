Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

- Yıldızbağları mahallesi Seyisler sokak görünüm - Şarampoldeki minibüs - Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi - Kaza yapan minibüsten detayELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 23 LH 095 plakalı minibüs Yıldızbağları mahallesi Seyisler sokakta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçtan fırlayan bir kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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