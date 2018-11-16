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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da midibüs şarampole uçtu: 17 yaralı

Elazığ'da midibüs şarampole uçtu: 17 yaralı

-olay yeri

İlk Müdahale Polis Hastane Direksiyon Trol 

--midibüs
--yaralı çıkarma
--ambulanslar
--ekipler
--hastane detayı

( ELAZIĞ -EK) - Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs şarampole uçtu ELAZIĞ

- Elazığ'da yağış nedeniyle yoldan çıkan midibüs şarampole uçtu 17 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya yolunun 30. kilometresinde Gözeli kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Emrah Günbattı idaresindeki 23 LV 028 plakalı yarım otobüs olarak bilinen midibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.Kazada 27 yolcunun bulunduğu midibüste 17 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans,AFAD ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis kaza yerinde inceleme yaparken, midibüsün Malatya'dan Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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