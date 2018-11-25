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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Elazığ’da kitap fuarı yoğun ilgi görüyor İzle

- Elazığ’da kitap fuarı yoğun ilgi görüyor İzle

-kitap fuarının girişinden detay

Kitap Okuma Ziyaretçiler Allah Kitap Fuarı 

--vatandaşların kitap fuarını gezmesi
--vatandaşlardan detay
--kitaplardan detay
--vatandaşlardan ve kitap standındaki satıcıdan rop
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da belediye tarafından iki gün önce açılan Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi arkasında kurulan 2. Kitap Fuarına 7'den 70'e kitap severler ilgi gösteriyor. Birçok yayın evinin katıldığı fuarda ziyaretçiler, hem aradıkları kitabı bulma şansını yakalıyor, hem de yazarlara kitaplarını imzalatıyor. Büyük yoğunluğun olduğu fuarda, kitap severler aynı zamanda panel ve söyleşilere katılma imkanı buluyor. Arkadaşlarıyla birlikte fuar alanını gezdiklerini belirten Atakan Perktaş, “Elazığ için hem halkın gelişmesi hem de şehrin refah seviyesinin artması açısından böyle etkinlikler güzel. Halkın da desteği ile kitap fuarlarını daha da gelişmişlik seviyesinin üst sıralara çıkarabiliriz. Güzel yazarlar geldi. Yazar ve kitap çeşitliliğinin daha fazla olmasını isterdim. Ancak, büyükşehir olmasa da Elazığ için böyle güzel etkinliklerin olması bizi mutlu ediyor. Etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Elazığ Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.
Bu tür etkinliklerin kültür seviyesi açısından faydalı olduğunu dile getiren Furkan Taha Aydın ise, “Kitap fuarına geldik. Böyle etkinlikler, yılda bir sefer olduğu için insanları buraya davet ediyorum. Kitap alıp, okumalarını tavsiye ediyorum. Milletimiz, kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu fark etti. Fuara yoğun bir ilgi var. İnşallah böyle devam eder. Kültür sevimiz daha çok yükselir. Bu etkinlikleri düzenleyen yetkili kurumlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kitap Fuarında stant açan Emrullah Gündüzalp ise “Kitap fuarına yoğun ilgi var. Elazığlılar fazlasıyla ilgi gösteriyor. Düşünür-Yazar Abdusselam Semre’nin kitaplarını tanıtmaktayız. Kendisinin 65 tane eseri vardır. Elazığ’la ilgili 2 eseri bulunmaktadır. Herkesi kitap fuarına ve standımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (RY-HİV-
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