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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ'da kendisine hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı

Elazığ'da kendisine hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı

Şüphelinin adliyeye sevki

Hastane Akalan Hasta Yakını Cüzdan Cep Telefonu 

-Adliyeden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir hastanede kendisine hasta yakını süsü verip, 3 hasta yakından 2 cep telefonu ile bir cüzdan çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesinde 3 hasta yakınının kliniğe ve mescidinde şarja bıraktığı 2 cep telefonu ile dolaptan bir cüzdanı çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin F.A. olduğu belirlendi.Şüphelinin eşkal bilgilerinden kimliğine ulaşan polis, şahsı yakaladı. Kendisini hasta yakını olarak tanıttığı ortaya çıkan şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı. İfade sonrası "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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