( ELAZIĞ ) Elazığ'da katlı kavşağın yıkımı için "Halk Oylaması" başladı ELAZIĞ



- Elazığ’da geçtiğimiz yıl hizmete giren Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağın üst kısmının yıkılması için belediye tarafından alınan karar sonrası halk oylaması yapılmaya başlandı. Elazığ Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımı tamamlanan Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağının, üst kısmının yıkılması talebiyle karşılaşan Başkan Şahin Şerifoğulları, kararı vatandaş ve çevredeki esnafın vermesi için halk oylaması başlattı. Bu kapsamda kavşağın 2 noktasına bugün itibariyle 2 sandık kurularak oy kullanma işlemi başlatıldı. 3 gün sürecek olan ve saat 09.00-16.00 arası yapılacak olan oylamaya, Rüstempaşa ve Mustafapaşa Mahalle sakinlerinin katılabileceği belirtildi. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı, Adnan Orakçıoğlu Caddesi ve Şeyh Şamil Bulvarını kapsayan üst geçidin yıkılıp yıkılmayacağına oylama sonucuna göre belirleneceği aktarıldı. Oy kullanıma işlemlerinin 3 gün süreceğini belirten Rüstem Paşa Mahalle Muhtarı Yusuf Gül “Köprünün yıkımıyla ilgili bir oylama olacak.Yıkılsın mı, yıkılmasın mı diye olacak. Milli bir oylama olacak . Sandıktan ne çıkarsa yetkililer bunu değerlendirecek. Mahallemin sakinleri gelip oylarını kullanıyorlar. Bu hizmettir ama vatandaş rahatsız oldu. Biz başta da bildirdik yapılmasın diye ama dinlemediler. Her an kaza olabiliyor. Araçlar duruyor, kavgalar oluyor ve yol kapanıyor. Esnafa da zararı var. Burada mahalle sakinleri oy kullanabiliyor. Yüzde 95 kesimi Rüstem Paşa mahallesinde. Köprünün bir ayağı ise Mustafa Paşa Mahallesinde kalıyor. Rüstem Paşa ve Mustafa Paşa Mahallesi sakinleri oy kullanacak. 2 sandık kuruldu ve 2 mahalle oy kullanacak. Çıkan sonuca göre değerlendirme yapılacak” dedi.

Oy kullanmaya geldiğini dile getiren esnaflardan Erdal İspir, “Oyumuzu kullandık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Halkın geneli köprüyü istemiyor. Bizde istemeyenle içerisindeyiz. Burada mağdur olduk. Bu mağduriyetin giderilmesi için her vatandaş gibi bizde oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah iyi olur” diye konuştu.

