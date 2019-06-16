Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da katı atık depolama alanında yangın

Elazığ’da katı atık depolama alanında yangın

itfaiye erlerinin yangını söndürme çabası

Bild Gesi 

-yangın alanı
-gnel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ OSB'de bulunan katı atık depolama alanında yangın çıktı, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Olay, Yurtbaşı Beldesinin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan katı atık deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katı atık depolama alanın bilinmeyen biri nedenle yangın çıktı. Yangını gören sanayi çalışanları durumu Belediye İtfaiye Müdürlüğüne ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, nedeni henüz belirlenemeyen yangını 4 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı