Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Elazığ'da karın 1,5 metreye yaklaştığı Hazarbaba'da kayak keyfi başladı İzle

Elazığ'da karın 1,5 metreye yaklaştığı Hazarbaba'da kayak keyfi başladı İzle

kayak merkezi

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kayak Sezonu Güneşli Kar Yağışı 

-vatandaşların kayması
-kardan detay
-kızakla kayanlar
-röportajlar

( ELAZIĞ )- Hafta içi 2 gün yağan karla birlikte göl manzaralı Hazarbaba'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı- Kayak merkezine gelenler, karın keyfini çıkardı, sucuk ekmek yiyerek geleneği bozmadı ELAZIĞ

- Elazığ'da göl manzaralı Hazarbaba dağında kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaşırken sezonun açılmasıyla birlikte, kayak severler keyfini çıkarttı. Hafta içi 2 gün devam eden yoğun kar yağışının ardından Sivrice ilçesinde bulunan Hazar gölü manzaralı Hazarbaba dağında kayak sezonu açıldı. Elazığ ile birlikte Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Batman, Siirt başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'dan çok sayıda kayaksever, kayak merkezine gelmeye başladı.
Hafta sonunu fırsat bilenlerin gelmesiyle kayak merkezinde yoğunluk yaşandı. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği merkezde, acemi kayakçılar ise düşe kalka kayak yaptı. Sezonun açıldığını belirten işletme sahibi Taner Durmuş, “Hafta sonu yoğunluğumuz başladı.
Sosyal medya hesaplarımızdan misafirlere duyuru yaptık. Kayak sezonun başladığına gören vatandaşlar, aileleriyle kayak yapmaya geldiler. Öğle vakti yine herkesin vazgeçilmezi olan sucuk ekmek alanına geldiler. Burada kayak alanımız ve yardımcı hocalarımız var. Eğitimde veriyoruz. Sezon başladı.
Güzel geçiyor şu anda önümüzde ki günlerde kar yağışı bekleniyor. Bulunduğumuz alanda 1 metreye yakın kar var. Zirvede 1 buçuk civarında. Hava güneşli ve güzel"dedi.
Malatya, Diyarbakır, Batman ve Mardin’den yoğun ilgi olduğu ancak Ankara ve İstanbul’dan gelenlerinde olduğunu dile getiren Durmuş, göl kıyısındaki tesislerde şehir dışından gelenlerin konaklama imkanı bulduğunu kaydetti.
. Ailece Diyarbakır’dan gelen Nurullah Ersöz, “Bizde karın keyfini çıkarıyoruz. Arkadaşlarla, ailecek birlikte kayak merkezine geldik. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok güzel. Zaten yılın ilk karı tam yere oturmamış zemin ama ileriki zamanlarda daha da oturacak” diye konuştu.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinden geldiklerini aktaran Ömer Can Yavuz, “Sporculukla uğraşıyorum. Bugün de Elazığ’da deneyelim dedik. Gayet uygun bir pisti var. Kaymak anlamında sezonun başlangıcı olduğu için fazla verim alamıyoruz. Onun dışında kar güzel. Gölü anlatmaya hiç gerek yok . Gezilecek görülecek kayak yapılacak güzel bir yer diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı