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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

- Ekiplerin bir iş yerinde arama yapması - Ele geçirilen kaçak ürünlerELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da kaçak cinsel içerikli ürün satan bir kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde tabelası olmadan ürün satışı yapıldığının tespiti üzerine çalışma başlattı.Kontrollerde, satış izni olmadan ve yasa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen, eczane ortamında satılması gereken cinsel içerikli 21 bin 636 hap, krem, şurup, damla, solüsyon ele geçirildi.Gözaltına alınan I.S.R'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçak Çerikli Trol 

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