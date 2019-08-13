Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Haberi

-olay yerinden detay

-polis ekiplerinin çalışması

-itfaiye ekiplerinin çalışması

-genel ve detay



( ELAZIĞ ) - Otomobillerden biri tarlaya uçtu ELAZIĞ



- Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Malatya Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Elazığ güney çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 34 FJ 3160 plakalı otomobil, 23 EU 928 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik kuyruğu ise ekiplerin kontrollü geçişiyle sağlandı.

