Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Haberi

--vatandaşların müdahale etmesi

--ambulansın yaralı alması

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, dün gece merkez Malatya Caddesi trafo kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 BT 403 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar refüjdeki ağaçlara ve direğe çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

