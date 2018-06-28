Elazığ’da iki araç çarpıştı biri uçuruma uçtu: 4 yaralı

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri yaklaşık 50 metrelik uçuruma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kuzey İmar Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BM 615 plakalı otomobil ile 23 BR 416 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 23 BM 615 plakalı otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak hazır bekletilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

