Elazığ'da huzur uygulaması İzle

- Polislerin yolda yürümesi - İş yerlerinin aranması - Kimlik kontrolleriELAZIĞ (AA) - Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur - 5" asayiş uygulaması kapsamında, Elazığ 'da çok sayıda noktada denetim yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğünce okul, yurt ve kampüs çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler, park, internet kafeler başta olmak üzere metruk binalar ile alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerlerde kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, suç ve suça konu unsurların tespiti amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.Çalışmada 5 bin 572 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Aranan 4 kişi gözaltına alındı, 2 kişi hakkında ise kesici alet taşıdıkları için işlem yapıldı.Öte yandan, ruhsatsız faaliyet gösteren 4 iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.13 araca bin 404 lira trafik cezası uygulandı.