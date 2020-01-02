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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da husumetli şahısların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı

Elazığ’da husumetli şahısların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı

-polis ekiplerinin olay yerine güvenlik tedbiri alması

Polis Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

--olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
--silah sıkılan iş yerinden detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir kişi, husumetli olduğu şahsı dükkanına gelerek tabanca ile vurup yaraladı. Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesinde bulunan bir tütüncü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. A'nın iş yerine gelen husumetli olduğu öğrenilen bir kişi kavga çıkardı. Çıkan kavgada silahını kullanan şüpheli, E. A'yı tabanca ile ateş ederek vücudunun farklı yerlerinden yaralayıp, kaçtı. Silah sesini duyan esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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