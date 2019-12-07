Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da hırsızlık operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da hırsızlık operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Hırsızlık Operasyonu Akalan Dizüstü Bilgisayar Hırsız Cep Telefonu 


- Elazığ’da hırsızlık olayları ile ilgili yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde son iki hafta da meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 10'uda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 6 farklı yerden 6 bin TL para, 2 adet motosiklet, 1 adet dizüstü bilgisayarı, 1 adet cep telefonunu, kapalı kasa bir araç içerisinde piyasa değeri 300 bin TL olan kabloları ve bir mahallede bulunan sokak direklerindeki telefon kablolarını keserek çaldıkları tespit edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Sudan'da Korkunç Patlama!Sudan'da Korkunç Patlama!
Tır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 ÖlüTır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 Ölü
Para Ve Altınları okuyayım, Bereketlensin Diyerek ÇaldılarPara Ve Altınları okuyayım, Bereketlensin Diyerek Çaldılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı