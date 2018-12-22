Elazığ'da hastanede deprem tatbikatı Haberi

- Hastane personeli ve vatandaşların dışarı koşması - İçeride yaralı olan personelin sedye ile ambulansa götürülmesi - Ambulansın gidişi - AFAD ekip lideri Ramazan Aydın'nın konuşması - Hastanede İş güvenliği uzmanı Merve Topuz'un konuşmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da özel bir hastanede deprem tatbikatı yapıldı.Tatbikatta, senaryo gereği AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine hastanede deprem sonrası göçme olduğu bilgisi verildi. İhbarı alan ekipler kısa sürede organize olarak hastane önüne geldi, hastanedeki görevli personel ve vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.Tatbikatta, göçükte yaralanan 2 personel, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonrasında AFAD ekipleri tarafından sedye ile dışarı çıkarıldı.AFAD ekip lideri Ramazan Aydın, kentin deprem bölgesinde olduğunu, bu nedenle sürekli planlı olarak deprem tatbikatı yaptıklarını söyledi.