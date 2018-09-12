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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da ‘Güven Huzur’ uygulaması İzle

Elazığ’da ‘Güven Huzur’ uygulaması İzle

vatandaşların aranması

Polis Para Cezası Jandarma Akalan Öğrenciler 

-polislerin binaya girmesi
-kimliklerin sorgulanması
-polislerin caddede ilerlemesi
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da polis ve jandarma tarafından yapılan ’Güven Huzur’ uygulamasında 9 bin 316 şahıs sorgulandı, aranan 3 şahıs yakalanırken, 13 yoklama kaçağı ve kesici alet taşıyan 2 şahsa işlem yapıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yeni eğitim ve öğretim döneminde güvenli ortamın sağlanabilmesi ve öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, suç ve suça konu unsurların tespiti amacıyla "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerinde iki aşamalı olarak yapılan uygulamada toplama 9 bin 316 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanırken 13 yoklama kaçağı ve kesici alet taşımadan ise 2 kişiye işlem yapıldı. Şahısların üst aramalarında ise 108 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. İş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise 223 umuma açık iş yeri ile 19 park ve bahçenin denetimi yapıldı. 4 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten gerekli yasal işlem uygulandı. Ayrıca 403 araç sorgusu yapılırken eksikleri olduğu tespit edilen 20 araca toplam 2 bin 160 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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