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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da gerginlik(2)

Elazığ'da gerginlik(2)

- Elazığ 'da, bir esnafın Suriyeliler tarafından darp edilmesi üzerine yaşanan gerginlik - Sanayi mahallesinde yaşanan arbededen görüntü - Polis ekiplerinden detay - Polis ekiplerinin taşkınlık çıkaran bir gruba müdahalesi - Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül'ün kalabalığı sakinleştirmeye çalışması - Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir'in konuşması Elazığ 'da gerginlik - Bir esnafın Suriyeliler tarafından darbedilmesi üzerine, mahalleli caddeyi trafiğe kapattıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, bir esnafın Suriyeliler tarafından darbedildiği iddiaları üzerine, mahalleli caddeyi trafiğe kapattı.İddiaya göre, Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım, kavga eden Suriyelileri ayırmak istedi.Bunun üzerine Yıldırım ile Suriyeliler arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Yıldırım, Suriyeliler tarafından darbedildi. Olayı gören mahalleli Suriyelilere müdahale etti.Kaçan Suriyeliler, bir iş yerine sığındı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Gittikçe kalabalıklaşan mahalleli caddeyi trafiğe kapatarak, taşkınlık yaptıkları öne sürülen Suriyelilerin kentten ayrılmasını istedi.Olay yerine gelen Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Polis Bild Kalaba Alabalık Arbede 

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