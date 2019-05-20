Elazığ’da gergin şampiyonluk kutlaması

--polis ekiplerinin yolu kesmesi

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Bu sezon küme düşen Elazığspor'un taraftarları ile şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonu olmasının ardından Türkiye genelinde hemen hemen her ilde olduğu gibi Elazığ'da da sarı-kırmızılı ekibin taraftarları kutlama yapmak istedi. Galatasaray- M.Başakşehir maçının sona ermesiyle birlikte sokağa çıkan sarı-kırmızılı taraftarlar Gazi Caddesi'nde sevinç gösterileri yapmaya başladı.

Bu sırada bu sezon yaşadığı sıkıntılardan kurtulamayan ve küme düşen Elazığspor'un taraftarları, sarı-kırmızılı taraftarlara engel oldu. Kutlama yapılmamasını isteyen bordo-beyazlı ekibin taraftarları ile Galatasaray taraftarları arasında hem tartışma çıktı, hemde zaman zaman kısa süreli arbedeler yaşandı. Önceden tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise olaylara müdahale etti. Her iki gruba da gerekli müdahaleyi yapan polis ve bekçiler tartışma ve kavgaların daha fazla büyümesini önledi. Bir süre sokakta kalan taraftarlar, daha sonra güvenlik güçlerinin gözetiminde ayrıldı.

