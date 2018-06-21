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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da FETÖ ve PKK operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ'da FETÖ ve PKK operasyonu: 4 gözaltı

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Sosyal Medya Muvazzaf Asker Propaganda Terör Örgütü Askeri Personel 

-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yapan 3 şüpheli ile FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan bir muvazzaf askeri personel belirlendi. 4 şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
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