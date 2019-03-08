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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 4'ü asker 5 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 4'ü asker 5 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Mahrem Akalan Askeri Personel 

-Adliyeden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü asker 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen askeri personeller ile bir şahıs belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Kırklareli, Iğdır, Hakkari ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda askerlerden sorumlu 1 şahsın da aralarında bulunduğu, 2 muvazzaf teğmen ile 2 muvazzaf astsubay olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Elazığ'a getirilerek emniyette ifadeleri alındı. İfade işlemi tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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