Elazığ'da, ev taşıma şirketleri ücretsiz hizmet vermeye başladı

-Vatandaşların evlerini taşıması

-Nakliye firması sahibi Doğan Uludağ Röp



( ELAZIĞ )- Öte yandan emlakçılar da fırsatçılara tepki gösterdi ELAZIĞ



- Deprem nedeniyle yok denilecek kadar az sayıda bulunan kiralık evlerin fiyatlarının fırsatçılar tarafından 2'ye katlandığı gündeme gelen Elazığ'da, bazı ev taşıma şirketleri ücretsiz hizmet vermeye başlayarak duyarlılık gösterdi. Emlakçılar ise kiralık ve satılık evlerin fiyatlarını yükseltenlere tepki gösterdi. 24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Elazığ’da kiralık ve satılık evleri bulunan bazı mal sahiplerinin iki katına varan zam yaptığı gündeme gelmesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Vatandaşların tepkisini çeken bu davranışa şehir merkezinde bulunan emlakçılarda sert tepki gösterdi. Bir nakliye firması da evlerinde ağır hasar oluşan vatandaşların evlerini ücretsiz bir şekilde taşıyarak yaralarını sarmada yardımcı olması örnek oldu. Vatandaşın mağdur olduğunu belirten nakliye firması yetkilisi Doğan Uludağ, “Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımızın evini ücretsiz taşıyoruz. Bizde böyle bir katkıda bulunalım dedik. İmkanı olmayan vatandaşlarımıza evimiz, arabamız her şeyimiz emirlerinde. Şuanda insanlar zor durumda bizde bir katkı olsun dedi.

Vatandaş evlerini taşımamızı talep etti. Bizde kendilerini parası olmayanlardan kesinlikle para talep etmediğimizi söyledik. Olanlar da zaten cüzi bir şekilde yardımcı olmayı düşünüyoruz. Malatya ve Diyarbakır’da ki bazı vatandaşlar buraya gelerek yardımın tersini yaptı. Şehir içi taşımacılığı 3 bin TL’ye taşıyorlar yazıktır günahtır” ifadelerini kullandı. Emlakçılar tepkili Yıllardır emlak sektöründe olduğunu ifade eden Ahmet Ayan, “Ne yazık ki bir deprem yaşadık. Ölülerimiz ve yaralılarımız var. Elazığ’da binalar şuan da yıkık durumda, aynı zamanda birde yıkılan binalar var. İnsanlar mağdur kiraları aşırı derecede yükselttiler. Bin TL’lik binalar şuanda bin 700 ve iki bin TL’ye çıktı insanlar mağdur durumda. 3 gündür en az 300- 400 kişi bize müracaat etti elimizde 3 ev vardı onları da makul fiyattan verdik onlarda mağdur olmasın diye ama ev sahiplerini el insaf diyoruz. Vatandaş çok mağdur biran önce buna bir çözüm bulunması gerekiyor. İnşallah yetkililer bunu duyar ve bu konuya bir el atar” diye konuştu.

Bu işin bir vicdan meselesi olduğunu da dile getiren Ayan, “Dün bir arkadaşımı aradım bana dediği cümle “Abi parası olmayan vatandaşların evlerini ücretsiz taşıyorum” bu ne güzel bir şey ama diğer insanların ev sahiplerinin bin TL’lik evleri bin 500 ve iki bin TL yapması hiç mantıklı değil. İnsanlar şuanda çok mağdur. Ev sahipleri de aynı durumda olabilirlerdi. Ellerini vicdanlarına koysunlar benim evim olsaydı vatandaşa bedavaya verirdim. Türkiye’nin her yerinden Elazığ’a yardım yağarken bir Elazığlının bunu yapması hiç hoş bir durum değil. Sabah bir eve gittik ev sahibi seçici davranıyor. Yok doktor olsun, tek bayan veya iki kişi olsun diyor. İnsanlar mağdur” ifadelerini kullandı. (MK-HİV-



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