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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor İzle

Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor İzle

Drone detay

Deprem Hasar Tespit 

-Genel binalardan detay
-Yıkılan binalardan detay
-Genel detay

( ELAZIĞ - DRONE) ELAZIĞ

- Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Mustafapaşa ve Sürsürü Mahallesinde birçok kişinin hayatını kaybettiği binaların enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Geçtiğimiz Cuma günü 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde 2, Sürsürü Mahallesinde ise 1 bina yıkılmıştı. Merkez ve köylerde yıkılan binalarda Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetmişti. Elazığ'da iki mahallede yıkılan arama kurtarma çalışmaları önceki gün tamamlanan binaların en kaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta bulunan Dilek Apartmanı'nın enkazının kaldırılması son aşamaya geldi. Mustafapaşa Mahallesi'ndeki enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Depremin 5. günü olduğunu ifade eden mahalle esnaflarından Mahmut Güneş, “Mustafa Paşa mahallesinde çok ciddi bir derinlik var. Evleri boşaltıyorlar. Bizde burada esnafız bizde mağduruz. Çoğu insan evlerini terk etti. Taşınmaya başladılar. Evlerin bir çoğu hakkında yıkılma kararı aldı. Bizde esnaf olarak yeni dükkanlar bakmaya başladık. Yetkililer elinden geldikçe çalışıyorlar. Ama halen hasar tespiti yapılmamış binalar bulunmakta. Onlarda yoğun çalışıyorlar olabilir bu gibi şeyler” dedi.

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