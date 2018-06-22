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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da eletirik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da eletirik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

- - Eletirik akımına kapılan işçi Günaydın Cankara'nın kuyudan çıkarılmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da 16 metre derinliğindeki kuyuyu temizlemek için kuyuya inen işçi Günaydın Cankara (61) hayatını kaybetti.Merkez Şahinkaya köyü Kaynak mevkiinde Muhammet Genç'in bahçesindeki 16 metrelik kuyuyu temizlemek için inen Cankara, dalgıç motoruna elektrik verildiği sırada akıma kapıldı.Olayı gören bahçe sahipleri 112, itfaiye, AFAD Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verildi.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkartılan işçi ambulansa alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Cankara'nın cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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