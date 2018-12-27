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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da eğitime kar engeli

Elazığ'da eğitime kar engeli

- - Kar nedeniyle kapanan Elazığ - Diyarbakır karayolunun 85. kilometresi - Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması - Yolda kalan araçlardan ve vatandaşlardan detay - Kar dolayısıyla il genelindeki okullarda yarım gün süreyle eğitime ara verildiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da kar nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının öğleden sonra devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Bu nedenle bugün il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarım gün süreyle ara verildiğini belirten Kaldırım, "Bu süre zarfında Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır." dedi.
- Araçlar yolda kaldı Elazığ - Diyarbakır kara yolunun 85'inci kilometresinde kar nedeniyle bazı araçların kayması sonucu yol ulaşıma kapandı.Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol açıldı.

İdari İzin Kamu Çalışanları Kullar Kar Yağışı 

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