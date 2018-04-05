Elazığ’da Düğün ve Ev Konsept Fuarı açıldı Haberi

--katılımcılar

--Başkan Yanılmaz röp

--Fuarın içinden ve dışından detay

--vatandaşların ürün alması

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da evlilik hazırlığı yapanların beklediği "Düğün ve Ev Konsept Fuarı" açıldı. Evlilik hazırlığı yapanların ve ev eşyalarını yenilemek isteyenlerin merakla beklediği Düğün ve Ev Konsept Fuarı, Elazığ Belediyesi Fuar Alanında açıldı. Evlilik hazırlığında ihtiyaç duyulabilecek pek çok ürünün bir arada olduğu fuarda vatandaşlar indirimlerden yararlanma ve düğün öncesi alışverişlerini kısa sürede tamamlama şansına sahip olacağı belirtildi. Gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya ve züccaciye gibi birçok alanda hizmet veren firmaların yer aldığı fuarın 3 gün boyunca açık kalacağı aktarıldı. Çok önemli bir organizasyona imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Düğün ve ev konsepti adı altında fuar organizasyonunu yaptık. Doğukent Mahallemizde 54 bin metrekarelik alan üzerinde düğün ve ev konsepti ile ilgili firmaların katılımıyla fuarımızın açılışını yaptık. Şehrimize ve bölgemize çok önemli bir etkinlik ve canlılık getireceğine inanıyorum. Bizim ortalama yıllık 3 bin civarında nikah kıydığımız çiftler var. 150 bin konutumuz var. Bölgeye de hitap ettiğimizden bu fuarın bölge açısından çok önemli bir fuar olduğuna inanıyorum. İnanıyorum ki hem düğün hem de ev konseptinde şehrimize de büyük bir canlılık getirecektir” dedi.

Fuarda düğün ile ilgili bütün alanların olduğunu aktaran Başkan Yanılmaz, “ Gelinlikten, bir evin döşemesine, fotoğrafçılardan düğünde ki nikah şekerine kadar düğün ile neyi ararlarsa onu burada bulma imkanları var. Aynı zamanda ev konseptiyle ilgili de ne aranırsa onu burada bulma imkanı var. Mobilyadan barbeküsüne kadar her türlü malzemeleri bulabilecekleri bir fuar alanı oluştu. Bu fuar inşallah gelişerek devam edecek. Biz hep yaptığımız çalışmalara birincisi diyoruz ondan sonra ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü geliyor. Düğün ve ev konsepti ile ilgili bende düşündüğüm bir şey var gidip göreyim diyen tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Mutlaka düşündüklerini burada görme imkanını elde edecekler” diye konuştu.

Açılışa Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Geçmiş yıllarda Cansız manken olarak anılan ve program sunuculuğu yapan Vahe Kılıçarslan, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



