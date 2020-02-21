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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da dilenci operasyonu: 97 dilenciye işlem yapıldı

Elazığ'da dilenci operasyonu: 97 dilenciye işlem yapıldı

Dilencilerin yakalanma anı

Para Cezası Dilenci Operasyonu Akalan Kaldırımlar Zabıta 

-Dilencilerin zabıta merkezine götürülmesi
-Genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da dilencilere yönelik yapılan çalışmada çocuğunluğu çocuklarını kullanan 97 kişi yakalanarak 15 bin 708 TL para ceza kesildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla önleyici tedbirler kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında cami önleri, kaldırımlar ve yollarda olmak üzere toplam 97 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilere 15 bin 708 TL para cezası kesilirken, üst aramalarında çıkan 782 TL'ye ise el konuldu. Öte yandan dilencilerin çoğunluğunun çocuklarını kullanması dikkat çekti.
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