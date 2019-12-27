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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi İzle

Elazığ'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi İzle

- Okullardan detaylar - Öğrencilerin okuldan ayrılmasından detaylarELAZIĞ (AA) - Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

Deprem Bild Kullar Öğrenciler 

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