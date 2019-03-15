Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle



- Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüphelide yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 3'ü dün, 4'ü ise bugün adliyeye sevk edildi.

