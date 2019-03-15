Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Akalan Terör Örgütü 


- Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüphelide yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 3'ü dün, 4'ü ise bugün adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı