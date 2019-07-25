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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da DEAŞ Operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da DEAŞ Operasyonu: 2 gözaltı

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Polis Terör Örgütü 


- Elazığ polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü DEAŞ üyesi olan Suriye uyruklu 2 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ'ın merkezi ile Sivrice ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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