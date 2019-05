Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

-Röportajlar

Not: röportajda konuşanların 23 dediği yerleri keselim



ELAZIĞ



- Elazığ’da bir araya gelen vatandaşlar davul, klarnet eşliğinde sahur halayı çekti. Elazığ’da sahurda Hacı Ağaçelik Camii önünde bir araya gelen Sanayi Mahallesi sakinleri davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi. Sanayi Mahallesinde her Ramazan halay çektiklerini ifade eden Cihat Sönmezoğlu, “Mahalle muhtarı bize böyle bir teklifte bulundu. Bizde kabul ettik. bir arada olmamız komşuluk açısından kaynaşma oluyor. Genciyle yaşlısıyla buradayız. Halayımızı çektik sonra evimizde sahurumuzu yapacağız. Sabahsa ibadetimize devam edeceğiz. Mahalle kültürünün artması için Türkiye'nin her yerinde yapılmalıdır” dedi Sahur halayını geleneksel hale getirdiklerini belirten Muhammet Tarık Kılınç, “Gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, çocuğumuzla buradayız. İbadetimize devam ediyoruz. Geleneklerimizi göreneklerimizi terk etmedik. Birliğimiz berberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

