Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da dağ keçisi yavrusu okul bahçesinde görüntülendi Haberi

Elazığ'da dağ keçisi yavrusu okul bahçesinde görüntülendi Haberi

- Yavru dağ keçisinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri - Koruma altındaki avlanması yasak dağ keçisinin bölgede görülmesinin bu hayvanların sayılarının artmış olmasından kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunulduELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, dağ keçisi yavrusunun kent merkezindeki lisenin bahçesine girip koşuşturması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi'nin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboldu.Kamera kayıtlarını inceleyen okul yetkilileri ilk defa karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlık yaşadı.Yaşanan durumun, koruma altındaki avlanması yasak dağ keçilerinin bölgedeki sayılarının artmış olmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Kamera Sayılar Güvenlik Kamerası Dağ Keçisi Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı