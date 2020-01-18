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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ'da cinayet...Üvey ağabeyini tüfekle öldürdü

Elazığ'da cinayet...Üvey ağabeyini tüfekle öldürdü

Olayın yaşandığı bina

Psikoloji Güvenlik Kamerası Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Polis ve sağlık ekipleri
-Şahsın Cesedinin çıkarılması
-Genel ve detay
-fotoğraf

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir kişi 61 yaşındaki üvey ağabeyini tüfekle öldürdü. Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 94. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.S.(39), tüfekle Ağır Bakım Merkezi Komutanlığı'nda teknisyen olarak görev yapan 61 yaşındaki ağabeyi Paşa S.'nin evine giderek kapıyı çaldı. Ailesi İstanbul'da olduğu için evde yalnız bulunan ağabey Paşa S. kapıyı açtı. Bu sırada tüfeği doğrultan S.S., ağabeyini vurarak kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Paşa S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında ağabeyin cansız bedeni cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli üvey kardeşin kimliğini güvenlik kamerasından tespit eden polis, şahsı kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıs ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ileri sürüldü.
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