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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da cinayet

Elazığ'da cinayet

- - Örençay köyündeki ev - Cenaze nakil aracının gelişi - Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi - Cesedin evden çıkarılması - Cesedin cenaze nakil aracına taşınması - Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, jandarmaya teslim olduELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, Örençay köyünde ikamet eden C.T. (73) ile evine gelen arkadaşı Mustafa Çapar (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.T. üzerindeki tabancayla Çapar'a ateş etti.Olayın ardından jandarmaya giden C.T. arkadaşını tabancayla vurduğunu söyledi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çapar'ın öldüğünü belirledi.Çapar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Cenaze Avcılık 

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