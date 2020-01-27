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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da çadırlar kurulmaya devam ediyor Haberi

Elazığ’da çadırlar kurulmaya devam ediyor Haberi

Drone görüntüsü

Deprem Tarım Sağlık Ekipleri 

-Çadırlardan görüntü
-Çadırların içinden görüntü
-Ailelerden görüntü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ Sivrice de meydana gelen 6.8’lik depremde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor. Merkez üssü Sivrice olan 6.8’lik Elazığ depreminde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Belediye binası arkasında 97 AFAD çadırı kuruldu. Kurulan bu çadırlar da yarısından fazlasına vatandaşlar yerleşirken, bunun 5’i çocuklu aileler bulunmakta. Kurulan çadırlarda elektrik aktarımı yanı sıra sobalarda bulunmakta ve sağlık ekipleri görevlendirilmiş durumda. İhtiyaç duyan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından çadırlar kullanıma hazır durumda bulundurulmakta. (RK-
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