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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da buğday tarlasında yangın

Elazığ'da buğday tarlasında yangın

- - Yanan ekin alanından detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarından detaylarELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da buğday tarlasında çıkan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Elazığ - Malatya karayolunun Hankendi köyü mevkisinde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.Yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sigara İzmariti Tarım Sigara Tarım Arazisi 

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