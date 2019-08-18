Elazığ'da bir kişi otel odasında ölü bulundu Haberi
- Olay yerinden görüntü - Olay yerindeki polis ve sağlık ekiplerinden görüntü - Cesedin cenaze aracına konulmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Merkez Çarşı Mahallesi İşlek Sokak'taki bir otelde kalan Mahmut Tunç Türk'ün (46) odasından çıkmaması üzerine şüphelenen görevliler, odaya girdi. Türk'ün cansız bedeniyle karşılaşan görevliler, durumu polise bildirdi.Yapılan incelemenin ardından Türk'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna nakledildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım