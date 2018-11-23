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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da binanın bodrum katında yangın

Elazığ'da binanın bodrum katında yangın

- - Olay yerinden görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ve duman etkilenenlere yardım etmesi - Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahale etmesiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi'nde bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangının etkisiyle oluşan duman binanın içine ve dairelere yayıldı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yoğun dumanın etkisiyle binada mahsur kalan, aralarında yaşlıların da bulunduğu apartman sakinlerini itfaiye ekipleri kurtardı.Dumandan etkilenen 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, 6 kişiye ise ambulanslarda müdahale edildi.

Polis Hastane Yangına Müdahale 

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