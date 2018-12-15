Elazığ’da, Belediye başkan adayları el ele Haberi

--Konserden detay

--CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un konuşması

--Şavak Der Başkanı Naim Doğan'ın konuşması

--Elazığ Belediyesi başkan adaylarının sahneden bir araya gelmesi

--Genel ve detay



( ELAZIĞ )- Elazığ’da bir programa katılan Elazığ'da AK Parti, MHP, İYİ Parti Belediye başkan adayları ile CHP Elazığ Millet Vekili Gürsel Erol ele ele poz verdi ELAZIĞ



- Elazığ’da bir programa katılan Elazığ'da AK Parti, MHP, İYİ Parti Belediye başkan adayları ile CHP Elazığ Millet Vekili Gürsel Erol ele ele poz verdi. Elazığ’da Şavaklılar Derneği (Şavak Der) tarafından "Şavaklılar 2. Geleneksel Dayanışma Programı "düzenlendi.

Programda dernek üyelerinin geçmişten günümüze yaşam tarzının anlatıldığı sinevizyon gösterimi ile başladı.

Dernek Başkanı Naim Doğan’ın açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, geceye katılan tüm Elazığ Belediyesi başkan adaylarını sahneye davet etti. Sahneye çıkan Elazığ Belediyesi AK Parti, MHP ve İYİ Parti adayları, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ele ele programa katılanları selamladı. Türkiye için üretim, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemli olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Şavak Der’in en önemli özelliği ise vatanına, milletine ve devletine son derece bağlı bir toplum olmasıdır. Eğer bir toplumda vatan, millet ve devlet duygusu yoksa, o toplumun değerleri yerle bir olmuştur ve o toplum yıkılmaya yüz tutar. Bu anlamda Şavak Der’i kutluyorum. Aday olduğum dönemde ve adaylıktan sonraki süreçte de hep şu değerlendirmeyi yaptım, halkın milletvekili olacağım dedim. Parlamentoda milletvekilliği görevini yürüten iki milletvekilliği anlayışı vardır. Birincisi, genel başkanların ve genel merkezin seçtiği milletvekilleri var. Bir de bizim gibi halkın desteğini alarak milletin vekilleri var. Biz genel merkezlerin değil, sokakların, halkın ve milletin vekilleri olarak aranızdayız. Bizim, kentin sorunlarında karşı duyarlı davranmamızdaki en temel nedeni de budur. Milletin vekili olarak, halkın içerisinde çıkmış, halktan birisi olmayı asla unutmamış bir milletvekili olarak görev yapmaya çalışıyorum. Parlamentoda her fırsatta devlet ve cumhuriyet geleneklerinden gelen bir siyasetçi olduğumu ifade ediyorum. Partiler, gelip geçicidir, devlet kalıcıdır. Siyasetin birinci önceliği, devleti korumaktır. Bugün partiler var, yarın olmayabilir. Geçmişte bir çok örneği vardı. Onun için siyaset kurumunun ve siyasetçinin en birinci görevi devletine, milli değerlerine ve manevi değerlerine sahip çıkmaktır. Ben bu çizgide siyaset yapıyorum” dedi.

“Türkiye’ye dostluğu ve kardeşliği göstermek istedik” Türkiye’de örneği olmayan bir çağrıda bulunduklarını dile getiren Milletvekili Erol, “Şavaklılar Derneği’nin, kadınları üretime dahil etmesi ve onları bir meslek sahibi yapmak için yatırım projesine her anlamda destek olacağız. Çünkü üretimin olduğu yerde kardeşlik, emek, değer ve saygı vardır. Hepimiz kardeşiz, hemşehriyiz. Hepimizin siyasi düşünceleri ve siyasi tercihleri birbirinden farklı olabilir. Ancak hepimizin ortak hedefi bu ülkeye sahip çıkmak ve Elazığ’ın sorunlarını çözmek için çaba sarf etmektir. Onun için AK Parti, MHP ve İYİ Parti belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek Elazığ’a ve Türkiye’ye dostluğu ve kardeşliği göstermek istedik” ifadelerini kullandı. Şavaklıların vatansever olduklarını ve hiçbir zaman teröre bulaşmadıklarının altını çizen Dernek Başkanı Naim Doğan, “Şavaklılar zor bir coğrafyada hayatlarını idame ediyor. Terörün karşısında dimdik durdular ve bu uğurda bedel ödediler. Bu vesile ile bu uğurda şehadet şerbetini içen şehitlere, köy korucularına Allahtan rahmet diliyorum. Şavak’lı misafir perverdir, yiğittir ve cömerttir"ifadelerini kullandı. Siyasilerin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda sanatçı Gülistan ve Haşim Tokdemir konser verdi. (RY-HİV-

