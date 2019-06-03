Elazığ’da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu İzle

--vatandaşın alışveriş yapması

--Kapalı çarşı etrafına açılan tezgahlar

--Esnaf ve vatandaş röp

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da Ramazan Bayramı öncesi Kapalı Çarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan bayramına hazırlanan vatandaşlar, kentin önemli mekanlarından biri olan Kapalı Çarşıya akın etti. Kapalı Çarşı'da bayram şekeri, orcik, pestil gibi ürünler alarak bayrama hazırlanan vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. Yoğunluktan dolayı Kapalı Çarşının etrafına da tezgah kuran esnaflarda, ekstra kazanç elde ediyor. Kurdukları tezgahta çocuk kıyafetleri sattıklarını belirten Ahmet Ağırman, “Bayramda talep gören kıyafetler satmaya çalışıyoruz. İşler beklediğimiz gibi, fena değil. Yoğun bir bayram telaşı var” dedi.

Bayram için şeker satan esnaflardan Vedat Öksüz, “Herkes şeker yesin diye fiyatlarımız uygundur. Şeker fiyatları ucuz bu nedenle herkes şeker alabilmektedir. Herkesin bütçesine göre şeker var. 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonu Bayram. Bu nedenle işlerimiz yoğun. Beklentimizin üzerinde bir yoğunluk var” diye konuştu.

Elazığ’da bayram öncesi yoğunluk olduğunu aktaran Okan Aydemir, “Ramazanın son günü olması nedeniyle insanlar alışverişe çıkıyorlar.Şeker, kolonya ve meyve gibi alışverişte bulunuyorlar. Elazığ halkı bayrama yoğun bir şekilde alışveriş yaparak giriyor”ifadelerini kullandı.

