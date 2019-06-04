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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Elazığ’da bayram namazında camiler doldu İzle

Elazığ’da bayram namazında camiler doldu İzle

-camide vatandaşların vaaz dinlemesi

Minber Kalaba Alabalık Bayram Namazı 

--kalabalıktan detay
--namaz kılınması
--hutbe okunması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Cami'de Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze vatandaşlarla bayramlaştı.
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