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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında Fetih süresi okundu

Elazığ’da ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında Fetih süresi okundu

-il müftüsü tarafından dua edilmesi

Gaziler Sabah Namazı Gesi 

--fetih süresinin okunması
--vatandaşların dua etmesi
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da ‘Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması içim tüm camilerde sabah namazı sonrasında Fetih süresi okundu. TSK’nın Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde PKK, YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlandırılması için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da ki bütün camilerde de sabah namazı sonrasında Fetih süresi okunarak dua edildi. Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar dileyen İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, ‘Barış Pınarı Harekatı’ boyunca vatandaşlardan Fetih Süresini okumalarını istedi. İzzetpaşa Camiinde sabah namazına Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin Demirdağ, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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