Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da bahis operasyonu: 5 gözaltı Haberi

Elazığ’da bahis operasyonu: 5 gözaltı Haberi

-şüphelilerin hastaneye götürülmesi

Şans Oyunları Bahis Oyunları Kredi Kartı Bankamatik Cep Telefonu 

--hastane detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında müşterek bahis ve şans oyunları düzenlemesi kanununa muhalefet suçunu işleyen şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik bugün gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 6 sim kart, 4 hard disk, 22 bankamatik ve kredi kartı ile 8 bin 350 TL’ye el konulduğu bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı