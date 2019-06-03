Elazığ’da arefe günü mezarlıklara akın etti

-mezarları sulaması

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı. Elazığ'da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arefe günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarından rahmete kavuşanlara dua ettiğini ifade eden Ekrem Katı, “Onlara Fatiha ve Yasin okuyoruz. Mekanları cennet olsun. Her bayram öncesi gelenek haline gelmiştir. Bizde bu geleneğe uyuyoruz” dedi Mezarlıklara ziyaretin örf ve adetlerinden olduğunu belirten Hasan Yürocak, “Bayram öncesi herkes ailesini eşini dostunu alıp gelerek burada geçmişlerini anarlar. Fatiha okuyup dua ederler. Bunlar bizim örf ve adetlerimizdendir. Kuran ve dua ederek gelenek ve göreneklerimizi devam ettiririz” diye konuştu.

Mezarlar kendilerine manevi bir haz verdiğini aktaran Ahmet Karakaş ise, "Bu geleneği her zaman devam ettirmek istiyoruz. İslam da bunu gerektirir. Geçmişini bilmeyen geleceğini de göremez. Cümlemizin ölülerine Allah rahmet etsin. Mekanları cennet etsin. Bir gün bizde o şerbeti içeceğiz" şeklinde konuştu.



