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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da aracın çaptığı yaya hayatını kaybetti İzle

Elazığ’da aracın çaptığı yaya hayatını kaybetti İzle

olay yeri detay

Jandarma Güvenlik Güçleri Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ambulans, jandarma ve polis ekipleri
-araçtan detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolunun 17’inci kilometresi Bekçitepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özgür Okuyucu’ya (33), sürücüsü öğrenilemeyen 23 DD 509 plakalı hafif ticari araç çarptı. Şahısa çarptığını fark eden sürücü, durumu sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Okuyucu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Okuyucu’nun cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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