Elazığ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

-Polisin inceleme yapması

-Ambulans ve otomobilden detay

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da ambulans ile otomobili çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Abdullahpaşa Mahallesi Trafo Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar E. İdaresindeki 12 AR 122 plakalı ambulans ile Murat S. idaresindeki 23 BD 167 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ambulans yol kenarında bulunan kamelyaya vurdu. Kazada 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.

