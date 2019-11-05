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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı İzle

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı İzle

-kaza yerinden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Gündoğdu Polis Ekipleri 

--polis ekiplerinin çalışması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'a bağlantıyı sağlayan Elazığ Güneyçevre yolu İmam Efendi Bulvarı'na bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutafa Akgündoğdu idaresindeki 23 LA 451 plakalı otomobil ile Bingöl’den Malatya’ya hasta taşıyan Mükerrem Sağlar idaresindeki 12 AB 029 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta da olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumu ağır olduğu bildirildi Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. (MK-HİV-
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