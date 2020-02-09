Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Elazığ'da acil yıkım kararı verilen binalar tek tek yıkılıyor İzle

Elazığ'da acil yıkım kararı verilen binalar tek tek yıkılıyor İzle

yıkım çalışmaları

Deprem Hasar Tespit Şili Yıkım Çalışmaları 

-Vatandaşların izlemesi
-Vatandaşların o anları kaydetmesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ'da depremin ardından ağır hasar alan 7 bin 698 yapıdan acil yıkım kararı verilen 558'inin yıkılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. 24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremde 4’ü Malatya’da 37’si Elazığ’da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, birçok yapı ise hasar gördü.Depremin ilk gününden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde bin kişilik ekiple yapılan hasar tespit çalışmaları Elazığ tamamlandı. 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. İlk günden itibaren acil yıkım kararı verilen binalarda da çalışma başlatıldı. Şuana kadar acil yıkım kararı verilen 558 yapıdan 260'ı yıkıldı. Kent genelinde bir çok mahallede ise eş zamanlı olarak yıkımlar aralıksız olarak sürüyor.Tedbirli yıkım çalışmalarını vatandaşlarda izleyerek o anları telefonları ile kayıt altına alıyor. Yıkım çalışmalarını izleyen vatandaşlar, Elazığ'ın zor günler geçirdiğini belirterek,devletin tüm kurumlarının kent için çalıştığını aktarıyor. (MHŞ-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Vanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma GörüntüleriVanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı