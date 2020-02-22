Elazığ’da 920 binanın yıkımı tamamlandı Haberi

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( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ



- Elazığ'da meydana gelen depremin ardından hasarlı durumda olan 602, kentsel dönüşüm kapsamında da riskli 318 yapının yıkılmasıyla toplam rakam 920'ye ulaştı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından, kent genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Bakanlık Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda depremin etkisini gösterdiği mahallerde, 19 makas adı verilen uzun erişimli yıkım makinesi, 50 ekskavatör ve 100 hafriyat kamyonu olmak üzere 169 iş makinesi ile yıkımlarını gerçekleştiriyor. Şuana kadar kent genelinde depremde zarar gören hasarlı 602 , kentsel dönüşüm kapsamına giren riskli 318 binayı yıkarak 920 yapının yıkım işlemini tamamladı. Deprem nedeniyle 602 yapı yıkıldı Bakanlık koordinesinde şu ana kadar Mustafapaşa, Abdullahpaşa, Karşıyaka, Akpınar, Aksaray, Cumhuriyet, Çatalçeşme,İcadiye,Hicret,Kızılay,Kültür,Nailbey,Rızaiye,Rüstempaşa,Sarayatik,Sürsürü,Yenimahalle,Yazıkonak Mahallesi ve Yazıkonak Sanayi alanında yer alan toplam 472 binanın yıkımını tamamladı. Yıkılan binaların yüzde 10’u az hasarlı, yüzde 25’i orta hasarlı ve yüzde 65’i ağır hasarlı statüsünde yer alıyor. Abdullah paşa, Mustafa paşa ve Karşıyaka mahalleri ise en çok yıkımın yapıldığı mahalleler arasında yer aldığı aktarıldı. Öteyandan depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde 65, Baskil ilçesinde de 9, Gölköy, Koparuşağı, Aşağıdemirtaş, Kuyulu, Yedigöze ve Gözebaşı köylerinde yer alan 52 hasarlı binada da yıkım işlemi yaptı.Ağır hasarlı 3 cami ve 1 cami minaresinin de yıkımını tamamlayan ekipler böylelikle depremde hasar gören 602 yapının yıkımını tamamladığı öğrenildi. 602 binanın yıkımı gerçekleştiren ekiplerin, son hasar tespitlerine göre kentte ağır hasarlı 7 bin 734,orta hasarlı bin 465 ve acil yıkılacak 568 hasarlı binayı da etap etap yıkmasının planlandı kaydedildi. Şuanda 264 binanın enkaz kaldırma çalışmaları süren Elazığ'da, kentsel dönüşüm kapsamında da da tehlike arz eden 318 binayı da yıktı. (MK-HİV-



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