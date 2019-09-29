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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Elazığ'da 8 katlı binadan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı

Elazığ'da 8 katlı binadan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı

-yaralıların ambulansta tedavi edilmesi

İlk Müdahale Nadan Zabıta 

--itfaiye ve zabıta ekiplerinin çalışması
--vatandaşların dökülen taşları temizlemesi
--binadan detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 8 katlı binanın 7'inci katından kopan beton parçalarının aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın 7’nci katından kopan beton parçalar düştü. Düşen parçalar binanın altından geçen Ali Tozkoparan (52) ve Erol Tozkoparan (37) isabet etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öteyandan olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye şerit çekerek vatandaşların binanın altından geçmesini engelleyerek inceleme yaptı. Ayrıca bina önünde aracı bulunan vatandaşlar da arabalarını güvenli yerlere aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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