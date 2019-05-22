Elazığ’da 665 kişi kura ile konut sahibi oldu

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( ELAZIĞ )- Kendilerine ev çıkanlar, mutluluklarını dile getirirken, çıkmayanlar için ise yakın zamanda yeni bitecek olan konutların olduğu bilgisi verildi ELAZIĞ



- Elazığ’da yapılan kura çekimi ile 665 konut sahibini bulurken, isimleri çıkanlar sevinçlerini dile getirdi. Toplu Konut Dairesi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Elazığ Merkez Bizmişem Aşağı Holpenk 2. Etap Projesi kapsamında inşa edilen toplam 665 konutun hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekilişi yapıldı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda yapılan kura çekimi için 4 bin 91 kişi başvurduğu belirtildi. Başvuranlar arasından konutları teslim alacakların isimleri noter huzurunda kura çekimi ile belirlendi. Kendilerine konut çıkanlar, mutluluklarını dile getirdi. Çıkmayanlar için ise kentte yakın zamanda bitecek olan 277 konut olduğunu ve ilerleyen zamanda 700 konutun yapımına da başlanacağı aktarıldı. Türkiye'de 838 bin, Elazığ'da 10 bin konut yapıldı TOKİ’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran TOKİ Proje Uzmanı Hüseyin Ayhan, “TOKİ, 2003-2019 yılları arasında hükümetlerin, ‘Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği’ kapsamında 81 il, 3 bin 682 şantiyede 838 bin 855 konutun üretimi rakamına ulaşmıştır. Üretilen konutların 721 bin 195’i sosyal konut işler çerçevesinde 11 Milyar TL’lik 5 bin 996 ihale sonuçlandırılmıştır. TOKİ tarafından Elazığ'da bir çok yatırımlar hayata geçirmiştir. Bunlar, 10 bin 024 konut, 3 hastane, 7 cami, 5 aile sağlık merkezi, 4 ilköğretim okulu, 2 kamu hizmet binası, 2 büfe, 2 kütüphane, 1 sosyal tesis ve millet bahçesi inşa edilmiştir ve edilmektedir. Burada yapacağımız kura çekilişi neticesinde konut çıkmayan vatandaşlar üzülmesin yakın zamanda Elazığ merkez Cumhuriyet Mahallesinde 277 konutun inşası devam etmekte olup, satışa arz edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Bizmişem Aşağı Holpenk Mahallesi 2. Etap 2. Bölgede 700 konut yapımına başlanacak ve satışa araz edilecektir” dedi.

Kurada ismi çıkanlar mutluluklarını dile getirdi Kura çekiminde ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 65 yaşındaki emekli Şükran Güngören, “TOKİ’ye katıldığım kurada ismim çıktı. Allah hayırlı etsin. İnşallah çocuklarımla oturmayı nasip olur. Emekliyim, 2+1 olarak çıktı. 4 çocuğum var, eşim de 14 yıl önce vefat etti” diye konuştu.

Vatandaşlardan Engize Özberk ise, “Evim deprem bölgesindeydi ve eve çok ihtiyacım vardı. Şuan çok mutluyum. Çalışmıyorum. Babamın emekli maaşı ile geçiniyorum"ifadelerini kullandı. (RY-HİV-

